Dornhan Heimatverein fördert Selbstständigkeit von KKF

Die Eröffnung und Begrüßung der Versammlung erfolgte durch den Vorsitzenden Tobias Haas. Anschließend wurde die Totenehrung abgehalten. Martin Miller, stellvertretender Vorsitzender, eröffnete die Berichterstattungen. In seinem sechsseitigen Bericht waren die Aktivitäten von Mai 2017 bis heute aufgeführt. Darunter war auch der Vatertag. Ein kräftiger Richtspruch eröffnete die Wasserhäusle-Hocket. Das Richtfest des neuen Pumpenhäuschen zog viele Besucher aus Nah und Fern an, so Miller. Die Informationen über die alte Wasserversorgung der Stadt durch "Youngster Felix" fand bei den Besuchern großen Anklang.

Auch dieses Jahr war das Fest dieses Kleinodes trotz Regens und tiefer Wolken gut besucht. Ein großes Dankeschön ging an die vielen Helfern und Technikern, die diese Anlage hegen und pflegen. Selbst die Spaltbergmännle haben vermutlich helfen wollen, aber die Dachlatten Abstände falsch berechnet, scherzte Miller.

Das Stadtfest Anfang Juli war eine große logistische Herausforderung, die glänzend von allen Vereinen gemeinsam gemeistert wurde.