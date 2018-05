Dornhan Halloween-Special wird zum Höhepunkt

Mit ihrem Engagement schaffen die Jugendlichen ein Freizeitangebot, das in der vergangenen Saison insgesamt 640 Kinder und Jugendliche nutzten. Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr das Halloween-Special, zu dem 95 Besucher verkleidet in den Bürgersaal stürmten.

Nach der Sommerpause geht es im September weiter. Das Jugendkino-Team mit Nina Bauer, Felix Lehmann, Leonie Maier, Norina Behringer, Michelle Slabous, Jessica Tschritter, Leonida Dzeparoska, Luisa Schelble, Julia Rössler und Susanne Wergin freut sich, dass Maya Miller und Kira Züfle als Helfer dazu stoßen.