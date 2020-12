Dornhan Grundstückspreise werden angehoben

Dornhan (sf). Bauwillige müssen bald tiefer in die Tasche greifen. Für Dornhan und die Teilorte treten ab Januar 2021 höhere Grundstückspreise für Wohnbauland in Kraft. In den Schuppengebieten Lindenberg Dornhan und Kräuterwiesen Weiden hingegen bleiben die Preise unverändert. Der Gemeinderat trug diesen Beschluss einstimmig mit.