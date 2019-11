Dornhan/Glatten Frontalcrash: Auto geriet bei Unfall auf Grünstreifen

Dornhan-Leinstetten/Glatten - Nach dem Frontalzusammenstoß am Samstag auf der Landesstraße 409 zwischen Dornhan und Neuneck sind nun weitere Details bekannt: Bei den zwei Schwerverletzten handelt es sich um zwei Insassen in einem Kleinwagen. Sie schweben in Lebensgefahr. Der 61-jährige Fahrer in einem Kleintransporter wurde leicht verletzt.