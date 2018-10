Dornhan Geocaching auf der Burg

Dornhan. Was im vorigen Jahr am schlechten Wetter scheiterte, wurde nun nachgeholt: Der Katzenpfad bei Hardt mit seinen fast zwölf Kilometern Wegstrecke. 19 Wanderer des Schwarzwaldvereins Dornhan stellten sich der Herausforderung, die am Wege liegenden Burgruinen Ramstein und Berneck zu "erobern".