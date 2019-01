Dornhan Gemeinsamer Weg geebnet

Dornhan. Stadtkommandant Frank Pfau berichtete am Montag im Gemeinderat über ein Gespräch, das Vertreter der beiden Abteilungsausschüsse mit ihm und Bürgermeister Markus Huber geführt hatten. Die Zusammenlegung war im Zusammenhang mit dem Feuerwehrbedarfsplan schon bei der Sitzung am 26. November vergangenen Jahres ein Thema. Weil es offene Fragen gab, ist die Verabschiedung vertagt worden.

Mittlerweile stehe einer Zusammenlegung der beiden Feuerwehren nichts mehr im Weg, erklärte Pfau. Bei der engen Zusammenarbeit – schon jetzt finden gemeinsame Übungen statt – sei das auch eine logische Konsequenz. Nächster Schritt ist nun, einen gemeinsamen Standort festzulegen. Dieser sollte von beiden Abteilungen gleich gut erreichbar sein, und zwar, so Pfau, aus "einsatztaktischen Gründen". Das Gerätehaus müsste daher entweder am Ortsausgang von Marschalkenzimmern oder entsprechend am Ortseingang von Weiden liegen.

Stadtrat Rudi Pfau hatte nachgefragt, ob ein Neubau nötig ist. "Ich sehe es als kritisch an, ein altes Gerätehaus zu nutzen", sagte der Stadtkommandant. Wie es aussehen müsse, sei unter anderem hinsichtlich der Größe und Verkehrssicherheit reglementiert. An den bestehenden Standorten der Feuerwehr bestünden Platzprobleme. Auch von einem Neubau mitten im Ort rät er ab. Da könne es wegen der Übungen und Einsätze zu Lärmbelästigungen und deswegen auch zu Problemen mit den Anwohnern kommen.