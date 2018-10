Dornhan Geht der "Schwob" zum Lachen womöglich in den Keller?

Zunächst begrüßte die Leiterin des Nachmittagstreffs, Inge Schanz, die Senioren zu einem humorvollen Nachmittag im Saal unter der Kirche, der vom Team herbstlich geschmückt worden war. Mit einem Impuls aus den Psalmen führte sie dann in die Veranstaltung ein. Wer mit offenen Augen und Sinnen lebe, sehe überall die Spuren Gottes, zitierte sie.

Nach Kaffetrinken, Zwiebelkuchen und neuem Wein, spürte Manfred Mergel zusammen mit den Besuchern der Frage nach, "wie dr Schwob lacht. Lacht dr Schwob überhaupt, oder geht er zum Lachen in den Keller". Mergel berichtete von seinem Gottesdienst auf dem Canstatter Volksfest, wo er mit seinen Mundartpredigten den Besuchern viel Freude bereitet. Diese Gottesdienste hält er schon über 20 Jahre.

Er führte aus, dass Humor nie schlecht sei. Damit werde der ganze Mensch, vor allem aber das Herz, angesprochen. Er forderte die Zuhörer auf, eigene Erfahrungen mit Humor einzubringen. Eine Besucherin trug dann ein Gedicht von Sebastian Blau vor und brachte den Saal zum Lachen. Mergel trug selbst humoristische Beispiele vor. So dürfe man einem schwäbischen Pfarrer am Freitag keinen Witz erzählen, sonst lache er am Sonntag noch. Oder der Schwabe sollte ein Buchgeschenk rechtzeitig kaufen, damit er es noch selbst lesen könne. Er berichtete, dass der Schwabe sich selbst ein Rätsel ist. Der Humor stehe nicht an erster Stelle, der Schwabe sei eher zurückhaltend. Man solle aber auch mal etwas tun, das keinen Wert habe. Und das sei Humor. Der Mundartpfarrer zitierte aus seinen verschiedenen Büchlein, die er geschrieben hat, und brachte so das Publikum immer wieder zum Schmunzeln.