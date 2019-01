Dornhan Gebühren auch für Übungszwecke

Der wichtigste Punkt dabei sei die Bestimmung, dass künftig bei Nachbargrundstücken das Nachbarrecht in der jeweils gültigen Fassung gelte. Auf der Gemarkung Weiden seien davon folgende Bebauungspläne betroffen: Forstegert, Obere Wiesen, Schlatthalde 1 und Schlatthalde 2.

Vielsack gab außerdem bekannt, dass der Bürgerbus im vergangenen Jahr 1468 Fahrgäste beförderte. Das Fahrzeug sei zwischenzeitlich abbezahlt, somit konnten die Sponsoring-Einnahmen in die Fahrzeugerhaltung fließen.

Seit dem 1. Januar gelte für die Benutzung der Mehrzweckhalle Weiden zu Übungszwecken ein Gebührensatz von drei Euro pro angefangener Stunde. Dadurch werde eine Gleichbehandlung mit der Nutzung der Halle in Dornhan hergestellt, wo von Beginn an Hallengebühren erhoben werden mussten. Die Nutzer müssen sich ab sofort in die ausliegende Liste eintragen, damit eine korrekte Abrechnung erfolgen könne.