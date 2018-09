Dornhan-Leinstetten. Der Förderverein "Mehrzweckhalle Leinstetten/Bettenhausen" hat sein drittes, traditionelles Kesselfleischessen auf dem Kaltenhof veranstaltet. Bei herrlichem Spätsommerwetter und vielen Gästen aus nah und fern, dampften die Kessel vor Günthners Feldscheune. Bald waren alle Plätze belegt, und die Besucher genossen den Abend in der Halle oder in der Scheune. Viele fleißige Helfer aus allen örtlichen Vereinen sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Hans-Peter Günthner, Patrick Günthner und Jürgen Heinzelmann, ein eingespieltes Team, standen am Kessel und füllten die Teller mit dem beliebten Kesselfleisch. Bis Ende des Abends wurden mehr als 150 Portionen verzehrt. Als Alternative zum Fleisch grillte Bernhard Saur Bratwürste und auch hier wurden mehr als 100 Portionen serviert. Für ein buntes Unterhaltungsprogramm war gesorgt. Zu Beginn spielte "Der harte Kern aus Hochmössingen" flotte Blasmusik. Im Anschluss unterhielten die beliebten "Oldies" aus Leinstetten das Publikum. Beide Musikkapellen werden von Fritz Kopp geleitet und das breitgefächerte Repertoire begeisterte die Zuhörer, die die Musiker mit großem Beifall belohnten.