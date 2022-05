1 Eine Strohpuppe baumelt am Ortsschild Fürnsal. Foto: Störzer

Eine Strohpuppe, die in Feuerwehrmontur am Ortsschild Fürnsal baumelt, wirft Rätsel auf. Ist sie als Protestaktion der Feuerwehr zu werten?















Dornhan-Fürnsal - Autofahrer, die in den vergangenen Tagen durch Fürnsal gefahren sind, haben sich vermutlich gewundert, wieso am Ortsausgangsschild Richtung Dornhan eine Strohpuppe in Feuerwehrmontur am Strick baumelt. Handelt es sich um eine Protestaktion der Feuerwehr anlässlich des 1. Mai?

Was es genau damit auf sich hat, wollte selbst der Abteilungskommandant der Feuerwehr Fürnsal, Wolfgang Nübel, auf Nachfrage unserer Zeitung noch nicht preisgeben. Das Thema sei "a wenga heiß" und die "Gemüter aufgeheizt", erklärte er. Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr am Freitag, 6. Mai, solle das Rätsel gelöst werden.