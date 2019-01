Dornhan Für die Wanderfreunde Blumental ist Schluss

Ortsvorsteher Gerhard Röhner merkte an, er finde es schade, dass der Verein nach 37 Jahren aufgibt und eine Ruhepause einlegt.

In ihrer Vorausschau auf das Jahr 2019 stellte die Vorsitzende Erika Lamparter fest, dass am 19. April zum letzten Mal am Standort in der Ortsmitte der Osterbrunnen aufgebaut werde. Es fänden auch keine IVV-Wandertage im Ort statt und keine geführten Wanderungen. Die Wanderfreunde wollen sich beim örtlichen Bürgerverein einbringen, im Sommer ein Grillfest bei der Mühlwieshalle veranstalten und die gewohnte Jahresabschlussfeier durchführen.