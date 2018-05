Dornhan Frühlingsmarkt bringt Leben in die Stadtmitte

Zahlreiche Aktionen der örtlichen Vereine zogen wieder die Besucher in den Bann. Der Musik- und Trachtenverein unterhielt mit ausgesuchten Melodien, und die Kindertrachtengruppe bezauberte mit gut eingeübten Tänzen. Erstmals arrangierten die Männergesangvereine aus Dornhan, Leinstetten und Hochmössingen am Vormittag einen gemeinsamen Auftritt. "Wir wollten schon lange mal zusammen einen Frühschoppen gestalten, da bot sich der Frühlingsmarkt einfach an", sagte Vorsitzender Hanspeter Miller vom MGV. Jeder Verein durfte zunächst sein Repertoire zu Gehör bringen. Beim Finale traten alle 56 Sänger der drei Chöre zusammen mit zwei Liedern auf. Über den langen Beifall der Gäste freuten sich schließlich die Dirigenten Michael Bühler und Alfred Gemsa.

Neben der Musik und den vielen Spaß- und Bastelangeboten für Groß und Klein gab’s auch eine reichhaltige regionale Kulinarik und Schönes fürs Auge.

Die Auswahl auf dem Krämer- und Kunsthandwerkermarkt war riesig. Schon um die Mittagszeit drängten sich die Gäste aus Nah und Fern in Scharen, genossen das schöne Wetter und standen zum Teil Schlange bei den Gastronomen und Essenständen. Die selbst gebackenen Kuchen und das Pizzabaguette am Stand des evangelischen Kindergartens bei Madeleine Bihler und ihren Helfern fanden regen Absatz, und die fantasievollen die Bastelangebote lockten die kleinen Gäste. Viel zu tun hatten die Beschicker auf dem Flohmarkt. Rund 90 Marktbeschicker boten ihre Produkte an. Bummeln, schauen und kaufen war angesagt. Denn auch der Einzelhandel konnte sich am Nachmittag über mangelnden Besuch nicht beklagen. Die Läden in der Hauptstraße und am Marktplatz hatten geöffnet und lockten mit einfallsreichen Aktionen für kleine und große Kunden.