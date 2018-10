Dornhan Forstentwicklung nur schwer kalkulierbar

Dornhan. Die Situation im Wald sei in den vergangenen Monaten "sehr hektisch geworden", erklärte Forstdirektor Norbert Utzler. Man hatte eines der trockensten Jahre seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen, was zu einer massenhaften Vermehrung des Borkenkäfers und den damit verbundenen Käferschäden geführt habe. Zudem habe man Anfang des Jahres zwei Stürme gehabt, wodurch nun große Mengen an Sturmholz und Käferholz angefallen seien.

Die Gesamterlöse lägen 2018 bei etwa 385 000 Euro, die Ausgaben bei 364 000 Euro. Der Überschuss von 21 000 Euro entspräche somit nur fünf Prozent des Umsatzes. Der Holzeinschlag in Dornhan liege bisher bei 4357 Festmeter (bis September). Es kommen aber vermutlich 1200 Festmeter dazu, meinte Utzler. Der Käferholzanteil sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Auch werde das Preisniveau durch das Käferholz gedrückt. Was den forstwirtschaftlichen Betriebsplan 2019 angehe, so sei dieser "kaum kalkulierbar". Er hänge sehr stark von der Wettersituation im kommenden Jahr ab. Eine positive Nachfragesituation sei aber nach wie vor gegeben. Die Kultursicherung stehe weiterhin auf dem Plan. Auch in die Wege müsse investiert werden. Was mit den entstandenen Freiflächen nach dem Entfernen des Käferholzes passiere, konnte die Forstverwaltung noch nicht im Detail sagen. Mit einer Enthaltung wurde der Aufnahme des Betriebsplans in den städtischen Haushalt zugestimmt.