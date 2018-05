Dornhan Feuerwehr lädt ins Gerätehaus ein

Dornhan-Leinstetten/Bettenhausen. Zu einem gemütlichen Beisammensein hatte die Feuerwehr Leinstetten/Bettenhausen im Gerätehaus in Leinstetten eingeladen. Mit Kaffee und Kuchen begann der Nachmittag. Bei angenehmen Wetter kamen zur Feier am Abend viele befreundete Feuerwehren, so aus Dornhan mit Stadtkommandant Frank Pfau, Kameraden aus Bildechingen, Sulz und Marschalkenzimmern.