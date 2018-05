Dornhan Fest für die ganze Familie

Überall hingen Luftballons, die warme Frühlingssonne tat ein Übriges zum Fest. Für das leibliche Wohl sorgte die Feuerwehr Dornhan, und der Ballonkünstler Alexander Eberhardt beschäftigte die kleinen Gäste mit seinen bunten Luftskulpturen, die immer wieder die Kinderaugen staunen ließen. Potenzielle Kunden durften ihre ausgewählten Fahrzeuge Probe fahren oder auch nur einen Blick ins Innere der Autos werfen. Preise lockten die älteren Familienmitglieder zum Fußballdart-Wettbewerb, während ihre Sprösslinge sich auf der Hüpfburg austobten. Das Ganze umrahmte einmal der Musik- und Trachtenverein unter Dirigentin Irena Soloducha-Moleta mit einem fröhlichen, herzhaften und sehr vielseitigem Musik-Mix.

Der Sonntag avancierte zu einem recht vergnüglichen Familientag mit ungewöhnlich warmen Temperaturen. Ein Höhepunkt am Samstagnachmittag war die Schauübung der Feuerwehrangehörigen unter der Leitung von Frank Pfau. Mit einer historischen Spritze hatten die Wehrmänner für den Internet-Wettbewerb "Cool Water Challenge" im Wasser stehend einen Grill zu löschen. "Die Würstchen konnte man aber noch essen", berichtete Daniela Blocher. Die Firmenchefin strahlte Zufriedenheit aus: Das Frühlingsfest hatte bereits am Samstagnachmittag zahlreiche Besucher aus der nahen und weiteren Region gelockt. "Es ist schön, auch mal in entspannter Atmosphäre plaudern zu können, der alltägliche Betrieb lässt das nicht immer zu", freute sich Blocher. Nach dem langen Winter sei jetzt eine echte Tendenz nach oben zu erkennen. "Das Frühjahrsgeschäft funktioniert tatsächlich, viele Besucher wollen natürlich die Autos anschauen", erzählte Daniela Blocher.

Auch Elmar Günthner registrierte, dass viele Interessierte aus Regionen außerhalb der Landkreisgrenzen den Weg nach Dornhan fanden. Nicht nur moderne Dusch-WCs wollten die Besucher näher kennenlernen. Auch die modernen Systemlösungen für Heizung, Warmwasser und Lüftung interessierten. Mitarbeiter des Familienbetriebs gaben zudem Auskunft über rechtliche Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten. "Über die Auslastung kann ich nicht klagen", sagte Günthner. Die Auftragslage stimme ihn zwar sehr zufrieden, doch der Fachkräftemangel mache ihm weiterhin zu schaffen. Im nächsten Februar werde sein Auszubildender die Prüfung ablegen und wohl den Handwerksbetrieb als Fachkraft verstärken.