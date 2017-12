Dornhan Fehlende Jobs häufiges Fluchtmotiv

Einige Fragen hatten die Gäste am Ende. Als eine Tunesierin Erös Aussage dementierte und erklärte, der Islam sei überall der gleiche, wurde Erös laut. "Wenn Sie in Saudi Arabien so auftreten, wie jetzt hier, dann würden Sie geköpft." Auch ein junger Mann aus dem Kundus brachte unter dem Applaus seiner Umsitzenden seine Meinung zur Sprache. Ein wenig Fingerspitzengefühl seitens des Redners wäre hier nötig gewesen. Am Ende wurde der Referent mit einem Geschenk verabschiedet.