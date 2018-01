Dornhan Fasnet ist für Narren ein wahrer Segen

Die Fasnet ist kurz, dafür intensiv. Folgende Termine stehen an: 12. Januar Showtanzabend in Beffendorf (Garde und Narrenrat), 19. Januar Brauchtumsabend Alpirsbach, 20. Januar Kinderumzug Alpirsbach, 21. Januar Umzug Alpirsbach, 27. Januar Fähnle in der Stadt aufhängen, 28. Januar Umzug in Hochmössingen, 3. Februar Gugga- und Dance- Night in der Dornhaner Stadthalle, 8. Februar Schmotziger Donnerstag mit Schlüsselübergabe, 9. Februar Kappenmorgen, 10. Februar Prunksitzung in der Stadthalle, 11. Februar Umzug in Schiltach, 12. Februar Rosenmontag mit Umzug, 13. Februar Kinderumzug, 13. Februar Fasnetsverbrennung.