Dornhan. Am Sonntag ist eine 23-jährige VW-Fahrerin mit ihrem Polo auf der Landstraße 412, von Dornhan in Richtung Marschalkenzimmern, von der Fahrbahn abgekommen. Die 23-Jährige kam mit dem Polo in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte entgegen und kam auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin übersteuerte der Wagen, stellte sich quer und überschlug sich mehrmals, ehe er in einem Acker zum Stehen kam. Die 23-jährige Fahrerin hatte Glück: sie wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro.