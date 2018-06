Dornhan Fachkräfte für die Welt von morgen

Dornhan. Zusammen mit ihrer Kollegin Susanne Fries stellte sie am gestrigen Montag Achtklässlern der Dornhaner John-Bühler-Realschule Berufe aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich vor. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Berufsorientierung statt.

Reisanbau in einem Gebäude mitten in der Stadt, erklärte die Molekularbiologin Melanie Schneider, wäre unabhängig vom Klima möglich. Man benötigte weitaus weniger Wasser, und lange Transportwege entfielen. Der Nachteil: Es würde viel Strom verbraucht. Die beiden Referentinnen zeigten mit dem Programm "Coaching4future" auf, wie die Schüler die "Welt von morgen" mitgestalten können. Dazu werden die entsprechenden Fachkräfte, so genannte MINT-Berufe (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), benötigt. Für neue Reisanbaumethoden sind beispielsweise Lebensmitteltechniker, Elektroniker mit Informatikkenntnisse sowie Heizungs- und Klimatechniker gefragt.

Mit verschiedenen Anschauungsmaterialien zeigten die Referentinnen auf, welche Möglichkeiten die Technik bietet. Susanne Fries nahm einen Fußball in die Hand. Das Besondere an diesem ist, dass er beim Kicken Strom erzeugt. Die Schüler erfuhren, dass sich Wissenschaftler in der Natur umschauen und ihre Beobachtungen technisch umsetzen. So werden viele neue Materialien entwickelt, etwa für den Städtebau. Ob sie geeignet sind, das testet der Werkstoffprüfer. Und der Bauzeichner trägt alle Ideen und Neuentwicklungen zusammen. Er erstelle genaue Pläne, sodass jeder auf der Baustelle wisse, was zu tun sei. Früher nahm er dazu den Zeichenstift, heute werden mit entsprechenden Computerprogrammen dreidimensionale Ansichten erstellt.