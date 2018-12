Dornhan (js). Bürgermeister Markus Huber informierte den Gemeinderat, dass der ELR-Bescheid für das Bürgerhaus Leinstetten vorliege. Die Stadt erhielt einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 573 300 Euro. Da diese Mittel von der EU co-finanziert würden, müsse für die noch nicht vergebenen Leistungsphasen, die den EU-Schwellenwert von 221 000 Euro überschritten, eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Der Gemeinderat hatte dazu in nicht-öffentlicher Sitzung die Verwaltung beauftragt, Angebote für die Ausschreibung der weiteren Planungsangebote einzuholen, worauf zwei bei der Verwaltung eingegangen sind. Das Angebot der Rechtsanwälte isucomm Stuttgart in Kooperation mit dem Architektur- und Ingenieurbüro werk 9 architekten + ingenieure gmbh wurde dabei von der Verwaltung favorisiert. Die Gemeinderäte stimmten dafür, den Auftrag für die europaweiten Ausschreibung der restlichen Leistungsphasen an die Rechtsanwälte isucomm zu erteilen.