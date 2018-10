Dornhan Erste Naturparkschule

Die entsprechende Urkunde mit Plakette überreicht Siegfried Scheffold, stellvertretender Naturpark-Vorsitzender und Bürgermeister von Hornberg, im Rahmen einer Auszeichnungsfeier in der Stadthalle Dornhan. Im Rahmenprogramm werden die Schulkinder unter anderem musizieren, einen Tanz vorführen und Gedichte vortragen.

Das Modell: In Naturpark-Schulen gehören Unterrichtsmodule in "moderner Heimatkunde" zum Lehrplan. Außerhalb der Schultore lernen die Kinder bei externen Partnern wie Landwirten, Handwerkern oder Obst- und Gartenbauvereinen das Leben und Arbeiten, die Produktion von Lebensmitteln oder die handwerkliche Herstellung von Gütern in ihrem unmittelbaren Umfeld kennen.