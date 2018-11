Dornhan Erlös kommt Kinderprojekt zu Gute

Dornhan. Großer Andrang herrschte am Donnerstag in der Dornhaner Stadthalle beim traditionellen Basar mit Schlachtplatte. Schon seit vielen Jahren findet die Veranstaltung der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde im Bezirk Dornhan statt. Aufgebaut wurden die Tische für den Flohmarkt bereits am Abend zuvor.

Das Angebot war gewohnt vielfältig und reichte von Haushaltswaren über Weihnachtsdekoration bis hin zu einer bunten Auswahl an selbst gestrickten Socken, schmackhaften Marmeladesorten oder Pralinen. Beim Flohmarkt nebenan gab es ein breites Angebot an Büchern und Zeitschriften, aber auch Kinderspielzeug und Gesellschaftsspiele fand man dort.

Mit dem Erlös des Flohmarkts solle wie jedes Jahr ein soziales Projekt unterstützt werden, so Pastor Jürgen Blum. Dieses Jahr werde das Projekt "Kinder helfen Kindern" unterstützt. Dabei gehe es speziell um Kinder im Amazonasgebiet. Die örtliche Kirchengemeinde biete ihnen Unterstützung in den Bereichen Bildung und medizinische Versorgung an. Besonders die entlegenen Gebiete benötigten Unterstützung durch sogenannte Medizinboote, so Blum, der auch die Begrüßung in der Halle übernommen hatte und beim Posaunenchor mitspielte.