Dornhan Engagement für Bürgerhaus belohnt

Dornhan ist im ersten und zweiten Anlauf bei ELR nicht berücksichtigt worden. Der letzte Ausschlag, dass Minister Peter Hauk die Förderung aus Rückflussmitteln bewilligt habe, sei wohl gewesen, dass die Bürger für ihr Vorhaben bereits Geld gesammelt hätten. Das unterstrich auch Stefan Teufel. Das sei mit ein Kriterium gewesen, dass der Minister das Bürgerhaus in Leinstetten gegenüber anderen Anträgen priorisiert habe. Es sei jedoch eine "schwere Geburt gewesen".

Die Staatssekretärin war vor wenigen Monaten in Dornhan, um den Zuschuss für einen weiteren Abschnitt der Flurneuordnung zu überbringen. Insgesamt gibt es dafür 3,3 Millionen Euro. Doch auch sonst ist das Glatttal gut bedient worden. Landrat Michel wies auch auf den Straßenbau und den Hochwasserschutz, der in Leinstetten in den letzten Zügen, liegt, hin. Ortsvorsteherin Sigrid Kümmich kündigte die nächste Einladung zum Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen schon mal an.