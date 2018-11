Dornhan Endlichkeit, Tod und Trauer

Die Choristen musizieren zusammen mit den Vokalsolisten Petra Dieterle (Sopran), Altistin Erika Rieder, Tobias Haas (Tenor) und Bariton Steffen Balbach sowie Beate Vöhringer (Orgelpositiv) und dem Orchester Capella Vivace Rottweil unter der Leitung von Reinhard Bauer.

Johann Bach (1604 bis 1673), Großonkel von Johann Sebastian Bach, ist der älteste als Komponist beglaubigte Vertreter des Musikergeschlechts. Johann Bachs Trauermusik "Unser Leben ist ein Schatten", Motette für sechsstimmigen Chor, dreistimmigen Favoritchor und Instrumente, verrät einen Musiker mit sicherer Hand und Sinn für lebendige und nuancierte Bildlichkeit.

Georg Philipp Telemann (1681 bis 1767) prägte durch neue Impulse sowohl in der Komposition als auch in der Musikanschauung maßgeblich die Musikwelt der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Komponist und Musikkritiker Johann Adolph Scheibe bezeichnete Georg Philipp Telemann 1740 in seiner Zeitschrift "Der Critische Musicus" als "Meister in der Ausdrückungskunst". Dies zeigt sich auch besonders in der Trauermusik.