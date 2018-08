Dornhan Eine Premiere an historischem Ort

Dornhan. Die Wetteraussichten für das Wochenende sahen im Vorfeld nicht allzu gut aus. Andernorts mussten Open-Air-Veranstaltungen abgesagt werden. Auch am Samstag regnete es zunächst. Doch als gegen Abend der Fassanstich zum ersten Dornhaner Stadttorfest bevorstand, blieb es trocken.

Der Männergesangverein Liederkranz Dornhan hatte dazu in die Obere Torstraße beim derzeit leer stehenden Rathaus eingeladen. Schon am Freitag hatten die Mitglieder ihre Vereinshütte aufgebaut. Den Eingang zur Festhütte zierte ein nachempfundenes Stadttor. Dieses soll früher als eines von insgesamt vier Stadttoren an genau dieser Stelle zwischen Rathaus und Adlerbeck gestanden haben, wie Stadtrat und dritter stellvertretender Bürgermeister Rudi Pfau erklärte. Daher komme auch der neue Name und der neue Standort für die Hockete des Männergesangvereins, sagte der Vorsitzende Hanspeter Miller in seiner Begrüßungsrede.

Rudi Pfau erinnerte in seinem Grußwort an die Geschichte der Stadt Dornhan, die im Jahr 777 erstmals als Siedlung Turnheim urkundlich erwähnt worden sei. Glücklicherweise lebe man heute in einer Demokratie und brauche die Stadtmauer nicht mehr, die einst Dornhan umgab, sagte Pfau, der anschließend den Fassanstich vornehmen durfte.