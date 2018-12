Dornhan Eine musikalische Reise um die Welt

Dornhan-Leinstetten. Zu Beginn des Konzertes durfte die neue Bläserklasse der Grundschule ihre ersten Musikstücke präsentieren. Sandra Rebholz als Dirigentin und Betreuerin der Schüler wies darauf hin, dass die Bläserklasse, bestehend aus neun Kindern der Klassen 1 bis 4, in Kooperation der Schule mit dem Musikverein entstanden ist.

Etwas aufgeregt, aber voller Eifer spielten die Kinder zwei Stücke: "Die fantastische Fünf" und einen Auszug aus "Freude schöner Götterfunken", den Musiklehrer Laslo Papesch für seine Schüler umgeschrieben hatte. Mit großem Beifall belohnte das Publikum die Kinder für ihre Mühe.

Nach kurzem Einstimmen der Instrumente ging es mit der Musikkapelle auf die Reise. Jule Schäfer und Sarah Günthner kündigten als Flugbegleiterinnen die Ziele an und empfahlen den Zuhörern, die Sitze zurückzuklappen und entspannt zuzuhören. Schwungvoll starteten die Musiker, unter Leitung ihres Dirigenten Patrick Bronner, zu ihrem ersten Ziel, das mit dem Marsch "Berliner Luft" von Paul Lincke, schnell zu erraten war. Weiter ging es an die Küste, und das mitreißende Medley "Santiano" entführte die Zuhörer in die Welt der Piraten. In den Vereinigten Staaten von Amerika begegnen die Musiker einer unglaublichen Geschichte, die von einem nicht zu hellen, aber gutherzigen Mann erzählt. Die "Forrest Gump Suite" erzeugte Gänsehaut.