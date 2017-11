Dornhan Ein kleiner Beitrag zur Selbsthilfe

Dornhan. Das Dornhaner Hilfswerk Helfende Hände bietet auf dem Weihnachtsmarkt am Samstag selbst gebackenes Weihnachtsgebäck, Näharbeiten aus den Frauen-Nähzentren von HIS Niger sowie Kunsthandwerk aus Niger an, außerdem Artemisia- und Moringablätter zur Teezubereitung. Während der Erlös aus dem Verkauf der Waren aus Niger denjenigen Menschen zu Gute kommt, die sie herstellen, fließt der Erlös aus dem Verkauf von Weihnachtsgebäck in den Kinderfonds von Helfende Hände.