Dornhan Ehrennadeln vom Turnerbund

Helga Vogt konnte Petra Heinzelmann mit der silbernen Ehrennadel des Schwäbischen Turnerbundes auszeichnen. Sie leitet seit 18 Jahren das Kinderturnen. Annabelle Saur leitet seit 2011 das Grundschulturnen und konnte die Ehrennadel in Bronze des Turnerbundes entgegennehmen. Schon seit 2005 ist Doris Bronner Übungsleiterin im Frauenturnen und managt die Mitgliederverwaltung des Vereins. Dafür gab es die bronzene Ehrennadel.

Sigrid Kümmich gründete im Jahr 2000 die Gymnastikgruppe 50+ und leitete sie bis 2017. Sie war auch sechs Jahre Kassiererin und 14 Jahre Ausschussmitglied im Sportverein. Dafür konnte sie die Ehrennadel in Silber entgegennehmen.

Als qualifizierte Kraft leitete Stefanie Eberhard zehn Jahre lang das Grundschulturnen und ist seit ebenfalls zehn Jahren Kassiererin beziehungsweise Vorstand Finanzen. Dafür bekam sie die Ehrennadel in Bronze. Sibylle Bronner ist seit 2000 eine der Übungsleiterinnen im Step-Aerobic und Spartenleiterin Breitensport beim SVL. Seit 2008 ist sie im Ausschuss tätig. Aufgrund ihrer Ausbildung besitzt der Verein den "Pluspunkt Gesundheit" für besondere Gesundheitssportangebote, die festgelegten Qualitätskriterien in den Rücken-Fitness-Kursen entsprechen. Sie wurde mit der Ehrennadel in Silber des Turnerbunds ausgezeichnet.