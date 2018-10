Dornhan Drei Touren für Geübte, Familien und Genießer

Dornhan. Gemeinsames Ziel ist das Sportheim der SG Busenweiler-Römlinsdorf. Dort wird für das leibliche Wohl der Radfahrer gesorgt. Die Bevölkerung ist eingeladen mitzuradeln. Die Radler können sich den folgenden Touren anschließen (alle Touren sind auch für E-Bikes geeignet). Dornhaner Aktivtour: Treffpunkt ZOB Dornhan um 10 Uhr, Dauer 3,5 Stunden (bis Rast Peterzell 3,0 Stunden), Strecke 32 Kilometer (bis Rast Peterzell 26 Kilometer), 350 Höhenmeter (bis Rast Peterzell 244 Höhenmeter), mittlere Schwierigkeit.

Wie gewohnt startet die Aktivtour für Mountainbiker um 10 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Dornhan. In Richtung Marschalkenzimmern beginnt die insgesamt 32 Kilometer lange und aussichtsreiche Route. Diese führt über den Hinterstocken nach Hochmössingen.

Mit reizvoller Sicht ins Neckartal radeln die Teilnehmer auf dem Kapellenweg zum nächsten Ziel: auf den Lindenhof. Auf tollen Radwegen, an Wiesen und Feldern entlang, erreichen sie Beffendorf. Die ausgebauten und geteerten Wege bieten erholsames Fahren und Zeit, die Umgebung zu genießen. In Beffendorf angekommen, ist Fluorn–Winzeln das nächste Ziel. Dort geht es zum Stockhölzle hinauf. Oben angekommen führt die Strecke gleich wieder bergab mit Schwung an der Pochenmühle vorbei und aufwärts Richtung Peterzell. Die Radfahrer überqueren die Landesstraße 415 und erreichen den gemeinsamen Treffpunkt in Peterzell. Über Römlinsdorf durch die Wälder Dornhans geht es zurück zum Ausgangspunkt in Dornhan. Loßburger Familienradtour: Treffpunkt: Heimbachhalle Betzweiler, Abfahrt 10 Uhr (9.30 Uhr ab Loßburg KinzigHaus), 18 Kilometer (auch mit Radanhänger geeignet), 120 Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad leicht. Auch in diesem Jahr wird Loßburgs Bürgermeister Christoph Enderle die Familienradtour persönlich begleiten. Dieses Mal starten die Teilnehmer an der Heimbachhalle in Betzweiler.