Dornhan Dornhan muss effizienter werden

Dornhan. "Um es gleich vorweg zu nehmen: Es wird nicht übersichtlicher, und es wird nicht möglich sein, einen echten Vergleich zum Vorjahr zu ziehen", stellte Huber klar. Mehr Geld werde die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik auch nicht mit sich bringen. Und ob die Steuerungsfunktion für den Gemeinderat leichter werde, bezweifle er. Dennoch bleibt Dornhan keine Wahl. Seit eineinhalb Jahren wird an der Umstellung gearbeitet. "Wir haben nun mit heißer Nadel einen Plan erarbeitet, der mit Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt den Werteverzehr und die Liquidität an die erste Stelle setzt", so Huber.

Wieder ist die Gemeinde ein Stück weit Spielball der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, etwa bei der Breitband- und Ärzteversorgung, machte der Bürgermeister deutlich. Zudem sorgten immer höhere Standards für jährlich steigende Aufwendungen bei Themen wie der Kinderbetreuung. Herausforderungen stellten neben der demografischen Entwicklung, die mehr Pflegeplätze, bessere Ärzteversorgung und Mehrgenerationenplätze etwa fordert, auch der Bauboom dar.

Die Schlüsselzuweisungen werden sich gegenüber 2018 wohl um 70 000 Euro auf 2,67 Millionen erhöhen. Die Kreisumlage habe man mit 30 Prozent angesetzt, sodass die Kreisumlage mit 2,24 Millionen und die Finanzausgleichsumlage mit 1,67 Millionen um 60 000 Euro geringer ausfallen werden, so der Bürgermeister.