Dornhan Doppik erfordert eine andere Strukturierung

Dornhan. Der Haushalt wird demnach produktorientiert oder nach der örtlichen Organisation in Teilhaushalte gegliedert. Mindestens drei muss es laut Haushaltsrecht geben.

In Dornhan sieht die Planung für den Haushalt 2019 dergestalt aus: In der ersten Gruppe werden die Finanzen der "Inneren Verwaltung" aufgeführt, also unter anderem Einnahmen und Aufwendungen für Personalwesen, Grundstücks- und Gebäudemanagement, den Bauhof und EDV.

Während der zweite Teilhaushalt ("Sicherheit und Ordnung") mit dem Ordnungs- und Einwohnerwesen sowie unter anderem dem Brandschutz aus finanzieller Sicht eher zu vernachlässigen ist, stellt der dritte Teil einen großen Block dar, wie Bürgermeister Markus Huber in der Gemeinderatssitzung erläuterte. Unter "Bildung, Betreuung, Soziales" werden der Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonstige schulische Aufgaben wie die Mensabetreuung, Jugendsozialarbeit, soziale Einrichtungen und sonstige soziale Hilfen und Leistungen gefasst.