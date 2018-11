Dornhan Die Welt der Generation Teenietus

Matthias Jung ist studierter Diplom-Pädagoge und Deutschlands lustigster Jugend-Experte. Er nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise in die mitunter seltsame Welt der Jugendlichen und Teenager. Er erklärt auf verständliche und lustige Art die heutige Jugend und führt Generationen zusammen.

Das ist die Pubertät: Eltern nerven, Schule ist out, Whats­App ist lebenswichtig und in den Kinderzimmern sieht es so schlimm aus, dass sogar die Bettwanzen Asthma bekommen.

Matthias Jung hat die "Generation Teenietus" genau beobachtet und alle wichtigen Informationen für die ahnungslosen Erwachsenen zusammengetragen. Er erklärt die Verhaltensweisen der Teenies und gibt lehrreiche Tipps und Tricks, wie man mit Humor die Pubertät übersteht. Das ist Spaßpädagogik für die ganze Familie, faktenreich und dabei äußerst unterhaltsam. Das Programm ist geeignet für Jung und Alt, für Comedy und Kabarett-Publikum gleichermaßen und insbesondere für Eltern, Schüler, Lehrer und Pädagogen.