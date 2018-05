Dornhan Die Sternfahrt endet beim SV Wittendorf

Die Alpirsbacher Genießertour startet an der Grundschule in Peterzell (37 Kilometer/ 338 Höhenmeter). Vom Startpunkt aus geht’s schon traditionell über Römlinsdorf und dem Aischfeld durch 24 Höfe bis nach Loßburg, dem Schwarzwald-Panorama-Radweg folgend. Von dort aus wird das verträumte Schnaitertal in Richtung Wittendorf durchfahren. Auf dem Rückweg erwartet die Radler eine "flüssige" Genussprobe.

Die Dornhaner Aktivtour für Mountainbiker startet am ZOB (32 Kilometer/750 Höhenmeter). Von dort geht’s nach Brachfeld und hinab nach Bettenhausen, dann bergauf zum Freibad und Richtung Leinstetten. Von dort führt die Strecke parallel zur L 409 auf Waldwegen nach Unteriflingen und bergab ins schöne Täle nach Neuneck. Nun steht der letzte Anstieg vor der Rast an. Dieser führt vorbei an der Burg Neuneck zum Sportgelände in Wittendorf.

Wer den Rundkurs mitmachen möchte, radelt zurück nach Dornhan.