Dornhan Die Jugendarbeit zeigt Früchte

Dornhan-Busenweiler (js). Der Busenweiler Abteilungskommandant Ralf Reich blickte zu Beginnder Hauptversammlung auf ein "ausgefülltes Jahr" mit zahlreichen Übungen, einer großen Hauptübung am Dornhaner Schulzentrum, aber ohne Ernstfälle zurück. Unter anderem habe man die Gefahren durch Wald- und Vegetationsbrände in den Übungen simuliert. Aktuell habe die Wehr 16 Aktive und fünf Jugendliche, deren Zahl vermutlich aber im laufenden Jahr um drei oder vier weitere ansteigen werde, so Reich. Die Arbeit der Jugendfeuerwehr zeige Früchte und wurde auch später vom Stadtkommandant, der Bezirksvorsteherin Linda Würz und Bürgermeister Markus Huber gelobt. Bei der Jugendfeuerwehr war das Zeltlager in Weiden ein Highlight. Huber bescheinigte der Wehr sehr viel Herzblut und Engagement. Brände seien mittlerweile sehr selten geworden. dafür gebe es zunehmend andere Herausforderungen.