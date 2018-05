Dornhan Der Lehrer – ein brauner Buchsbaum

Dornhan. So auch bei KKF – Kunst und Kultur im Farrenstall. Im rappevollen Bürgersaal, darunter geschätzte 40 Prozent Pädagogen, waren am Samstag "Die Lehrer" zu Gast mit ihrem musikalischen Kabarett "Burn-out – Brennst du noch oder zündelst du schon?"

Es gibt Menschen, die möchten Lehrer werden, für andere wiederum ist Schauspieler der Traumberuf. Ulrich Munz und Martin Ruppenthal wollten beides. Wenn sie sich nicht auf der Bühne outen, stehen sie wohl hoch motiviert vor ihren Schülern – Munz in einem Gymnasium in Tübingen, Ruppenthal und Simon Föhr, der geniale musikalische Begleiter am Piano, in Ehingen an der Donau. Die Strafarbeitsverteiler, Diktatoren und Langweiler stellten sich dieses Mal in ganz anderen Dimensionen dar, nämlich in emotionaler Erschöpfung. Schuld sind nervige Schüler, nervige Eltern und nervige Kollegen. In der Klinik stellt sich dann die Frage "Wie werde ich wieder gesund?" "Sich fallen lassen als Chance aufzustehen, denn beim ewigen Schaffä und Malochä kommt nix raus".

Der Therapeut schlägt Will-Sätze vor. Da findet der Patient sofort einen Satz: "Ich will Schüler, die mich vergöttern". Dass Lehrer Burn-out-gefährdet sind, wurde den Zuhörern spätestens nach dem Vergleich des Lehrers mit einem Buchsbaum-Schädling klar. Der Buchsbaumzünsler nistet sich ein und breitet sich aus. In der Maltherapie malt sich Munz als braunen Buchsbaum. Wie schön hatte er sich doch die Vielfalt seiner Schüler vorgestellt. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: "Alle schreiben den gleichen Scheiß."