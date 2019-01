Dornhan Der Enkeltrick ist eine typische Masche

Opfer sind meist alleinstehende Senioren. Häufige Maschen sind Haustürgeschäfte, wie die angebliche Reparatur der Heizung, die Bitte um ein Glas Wasser oder der Enkeltrick, bei dem der vermeintliche Enkel anruft und um Geld für einen Unfallschaden oder den Führerschein bittet. "Vergessen Sie Ihre gute Erziehung, sagen Sie ›Nein‹ und lassen Sie vor allem niemanden in Ihre Wohnung", so Bronner. Dies gilt auch bei falschen Amtspersonen. Ältere Menschen sind bei falschen Polizisten oft überfordert. Zum eigenen Schutz sollten nur bestellte Handwerker hereingelassen werden. Außerdem warb Bronner für Zusatzschlösser wie das Sperrbügelschloss, das sicherer als ein Kettenschloss ist. Beim Enkeltrick sollte die Rufnummer des vermeintlichen Enkels notiert werden und die Polizei sofort angerufen werden, die sich dann um den Rest kümmert. Und dies gilt grundsätzlich – ist etwas unklar, einfach die 110 wählen, dafür sei die Nummer da, so Bronner.

Doch nicht nur in den eigenen vier Wänden werden Senioren häufig beklaut. Auf der Straße und in Supermärkten sind sie oft Opfer von Taschendieben. Bankautomaten auf der Straße sollten Senioren generell meiden. Die Diebe schubsen die Opfer massiv weg und flüchten dann mit der erbeuteten Summe. Die PIN sollte bei der Eingabe immer mit einer Hand verdeckt werden. Auch bei Handtaschen sollte man wachsam sein, die Tasche immer am Körper tragen und nie unbeobachtet lassen. Zudem sollte man nur so viel Bargeld mitnehmen, wie man tatsächlich braucht. Niemand braucht Hunderte von Euros beim Bäcker.

Reisenden Händlern sind keine Anzahlung zu gewähren, sollte tatsächlich etwas an der Haustür gekauft werden, dann auf eine postfähige Adresse und auf das Datum achten, gilt doch bei Haustürgeschäften ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.