Dornhan "Denn wir sind hier die Klasse 4"

Dornhan. Klassenlehrer Ralf Kappler kann stolz auf seine Klasse 4 sein. Ein zweiter Preis in einem vom Bundesverband Musikunterricht (BMU) ausgeschriebenen Wettbewerb ist ein Erfolg. In dieser Klasse seien viele kreative Kinder und einige gute Musikerinnen, die sogar schon eine eigene Band gegründet haben, beschreibt Ralf Kappler die Motivation.

Als besondere Herausforderung wurde ein neues Projekt gewagt: Ziel war es, ein eigenes Lied zu komponieren und aufzunehmen. Da die Viertklässler momentan vor dem Wechsel auf die weiterführenden Schulen stehen, habe sich das Thema "Wir sind die Klasse 4" herauskristallisiert. Nachdem das Thema feststand, wurde in der nächsten Unterrichtsstunde versucht, eine Melodie und ein Text zu finden. Anfängliche Versuche klangen der Klasse aber zu "kindisch". Sie wollten lieber "etwas fetziges", so Kappler. Es solle "wie Dracula-Rock klingen", meinte ein Schüler. Daraufhin baute Kappler, der auch den Schulchor leitet und selber Erfahrung mit dem Arrangieren und Komponieren von Stücken hat, ein Grundgerüst bestehend aus dem Blues-Schema. Damit freundeten sich die Kinder schnell an.

Zusammen wurde eine Melodie komponiert, woraus der Refrain "Denn wir sind hier die Klasse 4" entstand. Um das Ganze noch etwas "rotziger" klingen zu lassen, fügte man noch eine verminderte Note in die Melodie mit ein.