Dornhan Das Kinoerlebnis der besonderen Art

Dieser ist der Mann am Klavier, der Geiger, der Geräuschemacher am Schlagzeug: Sie hatten damals genauso wie heute die Aufgabe, dem stummen Geschehen auf der Leinwand einen hörbaren Ausdruck zu geben.

Günter A. Buchwald pflegt diese Kunst seit 40 Jahren und zählt weltweit zu den renommiertesten Filmbegleitern. Die Filme aus der Stummfilmepoche blühen mit der Live-Musik zu neuem Leben auf und zeigen ihre Kunstfertigkeit und bisweilen ungeahnte Aktualität.

Dies gilt auch inbesondere für Chaplins "The Immigrant". Hier kann man in eine Zeit eintauchen, in der Filme noch live musikalisch untermalt wurden. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Preise im Vorverkauf liegen bei 14/12 Euro, an der Abendkasse bei 16/14 Euro Karten gibt es in unseren bekannten VVK-Stellen. Für die Bewirtung sorgt in bewährter Form das KKF-Küchenteam.