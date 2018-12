Dornhan Bürgerbeteiligung neu beleben

Durch die gute Finanzausstattung sei es möglich, viele Maßnahmen in der Gesamtstadt umzusetzen. Schanz führte in diesem Zusammenhang den Rathausumbau an, der bis Anfang 2020 fertig gestellt werden soll. Weitere Projekte wie der Mehrgenerationenplatz in Dornhan, der neue Dorfplatz in Fürnsal und der neu gestaltete "Wöhrd" in Leinstetten entwickelten sich auch dank des Bürgerengagements gut. Schanz regte an, den Bürgerbeteiligungsprozess 2019 durch Auffrischen der Themen aus dem Projekt 2030 wieder neu zu beleben.

Weitere anstehende Projekte für das kommende Jahr seien der Anbau im evangelischen Kindergarten Dornhan, die Sanierung der Grundschule sowie der Einstieg in die Planung des Kindergartens Marschalkenzimmern. Hier hoffe man auch auf Zuschüsse des Bundes und des Landes. Das Bürgerhaus in Leinstetten sowie die neue Ortsmitte in Marschalkenzimmern seien weitere wichtige Projekte.

Schanz erinnerte auch an die Kommunalwahlen im kommenden Jahr, bei der es die Chance gebe, aktiv an dieser Weiterentwicklung mitzuarbeiten. "Ich kann die Bürger nur bitten, diese Chance wahrzunehmen", sagte Schanz. Für die Verwaltung habe es in diesem Jahr besonders viel Arbeit gegeben. Der Umzug in ein Ausweichquartier, die Umstellung auf Doppik und einiges mehr. Schanz bedankte sich im Namen des Gemeinderates und der Einwohner bei Bürgermeister Markus Huber für das Engagement. Mit den beiden Amtsleiterinnen Sabine Munz und Anja Braun und mit Bauamtsleiter Armin Schaupp habe man ein starkes Team. "Dornhan ist lebenswert und das hohe ehrenamtliche Engagement unserer Bürger bestätigt dies auch", lautete die Überzeugung.