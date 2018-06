Dornhan "Boxenstopp" rastet in Leinstetten

Dornhan-Leinstetten. Der "Boxenstopp" ist ein privates Museum von Rainer und Ute Klink. Es wurde 1985 gegründet und 2005 auf 900 Qua­dratmeter erweitert. Im Museum selbst sind Kinderspielzeuge, Eisenbahnen, Tretautos und Oldtimer in allen Varianten (vom Rennauto bis Sportwagen), Rennmotorräder und vieles mehr zu sehen. Zugleich ist der "Boxen­stopp" auch Veranstalter von Oldtimer-Events und Oldtimer-Reisen, wie dem jährlichen Ausflug an Fronleichnam. Für die Mitglieder des Freundeskreises "Boxenstopp" ging es diesmal von Tübingen über Dornstetten nach Leinstetten in das private Museum "Alt Leinstetten".

Für die erwarteten rund 120 Gäste liefen die Vorbereitungen bei herrlichem Wetter und Bewirtung vor dem Museum auf Hochtouren. Der Holzofen wurde angeheizt, und zehn Kilo Teig mit entsprechenden Zutaten für die "Berten" wurden von Ute Bronner vorbereitet. Die Gäste selbst brachten Grillgut mit. Um die Mittagszeit, kurz nach 12 Uhr, trafen die ersten Oldtimer ein. Ein Porsche 356 A, Mercedes SL und Mercedes SE, ein DKW, BMW Barock Engel und Buckel-Volvo wurden bewundert. Für die Liebhaber der "Oldies" gab es viel zu sehen und zu bestaunen. Weiter kamen verschiedene Porsche, VW Käfer, Ford Taunus, ein Fiat 600 und Fiat 850 Coupe und viele mehr. Nach und nach trafen bis zu 70 verschiedene Autos älterer Baujahre ein.

Das witzigste Auto war jedoch ein VW Käfer der Feuerwehr aus Notzingen. Der Besitzer demonstrierte vor dem begeisterten Publikum, dass der Wagen zur Not noch einsatzfähig wäre.