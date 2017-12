Dornhan Besondere Stimmung in Dornhan

Dornhan. Wege und Dächer sind weiß überzuckert, in den Hütten in der Stadtmitte gibt es Leckereien, Gebrauchsartikel und Wohnaccessoires: Der 34. Dornhaner Weihnachtsmarkt lockte Tausende Besucher an. Es ist der größte Weihnachtsmarkt in der Region: Mehr als 100 Hütten und Verkaufsstände öffnen. Neben Markthändlern, die ihre Krämerware feilbieten, sind vor allem Kunsthandwerker aus der Region und lokale Vereine, Initiativen und Gruppen vertreten, die zugunsten bestimmter Projekte Süßes und Deftiges, Heißes mit und ohne Alkohol oder Gebasteltes verkaufen. So stehen am Stand der John-Bühler-Realschule die Achtklässler und freuen sich über Einnahmen für ihre Klassenfahrt. Die Kirchengemeinden sind ebenso feste Größen – und traditionelle Anlaufstellen für die Besucher – wie die Initiative "Helfende Hände" oder die Pfadfinder von den "Royal Rangers".