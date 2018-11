Dornhan Besondere Förderung ab Januar

Schulkindergärten sind Kultusministerium Baden-Württemberg ein Angebot für Kinder ab drei Jahren (für Kinder mit Körperbehinderung ab zwei Jahren), die einen Bedarf an einem sonderpädagogischen Bildungsangebot haben. Sie sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und auf den Besuch eines allgemeinen Kindergartens oder einer Schule vorbereitet werden. In Baden-Württemberg gibt es derzeit rund 250 Schulkindergärten.

Anfang 2019 ist bereits der Start des Angebots in Dornhan vorgesehen. Betrieben wird er Schulkindergarten dann von der ökumenischen Kinder- und Jugendförderung. Der Technische Ausschuss hat sich vor Ort ein Bild von den Räumlichkeiten gemacht.

Den Umbau übernimmt die Stadt, jedoch handle es sich nur um kleine Maßnahmen, so Bürgermeister Markus Huber. "Wir halten den Ball flach und machen, was nötig ist." Die größte Änderung sei, die sanitären Anlagen behindertengerecht umzubauen, meinte Hauptamtsleiterin Sabine Heim. Die Miete und die laufenden Kosten übernimmt der Verein.