Dornhan Beharrlichkeit des Elternvereins zahlt sich letztlich aus

Die Gleitschirmfliegergruppe hat den Absprungbereich am Rundweg an der Hangkante mittels einer Absperrkette gesichert, um so die Absturzgefahr zu minimieren.

Das Zeltwochenende der Kreisjugend-Feuerwehr im Bereich der Mehrzweckhalle in Weiden unter der Federführung der Feuerwehr Dornhan sei zum vollen Erfolg geworden, sagte Vielsack. Es nahmen mehr als 250 Jugendliche teil. Die Anbindung der Grundschule ans Glasfasernetz sei politisch gewollt, werde von Kreis und Kommune finanziell unterstützt und soll Ende 2019 fertiggestellt sein. Die Anschlussvoraussetzungen im Gebäude würden hergestellt.

Die Restaurierung der Ortsbegrüßungs-Tafeln konnte zur Jahresmitte abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgte aus dem Ortsbudget.

Der Feuerwehrbedarfsplan der Feuerwehr Dornhan wurde öffentlich vorgestellt und sollte verschiedene Gremien durchlaufen. Für Weiden bedeutet dies eine Zusammenlegung mit der Abteilung Marschalkenzimmern. Die Standort- und Kommandantenfrage blieben zunächst offen. Völlig überraschend habe das Landratsamt Rottweil eine konkrete Planung einer Querungshilfe für die L 412 im Bereich der Grundschule präsentiert. Es soll eine Fußgänger-Lichtsignalanlage gebaut werden. Hier hatten sich wohl der Einsatz und die Beharrlichkeit des Vereins Eltern für Kinder ausgezahlt, meinte Vielsack.