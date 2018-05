Dornhan Bald kann wieder geplanscht werden

Dornhan-Bettenhausen. Bademeister Burkhardt Lahn erklärte, dass noch einige Verschönerungsarbeiten bis zur Eröffnung erledigt werden müssen. Der technische Betrieb sei gewährleistet, die Außenanlage in bestem Zustand. Lahn hat sich bei der Gestaltung dieser größte Mühe gegeben und fast einen kleinen Park um das Schwimmbecken errichtet. Die Hecken sind geschnitten, der Rasen gemäht, und viele Plätze laden zum Sonnen ein.

Mit zur Verschönerung haben auch freiwillige Helfer in einer Aktion am 14. April, teils mit schwerem Gerät, beigetragen. Das Personal ist gestellt, es fehlen jedoch noch ehrenamtliche Helfer, die die Mitarbeiter entlasten könnten, so beispielsweise Hilfe bei den Reinigungsarbeiten und bei der Pflege der Außenanlagen – natürlich gegen Bezahlung, meinten die Anwesenden.

Eröffnung am Samstag