Dornhan Bagger legt Gelände am Bach tiefer

Der Boden wird noch eingesät. In der Vertiefung wird es allerdings einen Schotterrasen geben. Dieser könne auch befahren werden, sagt ein Mitarbeiter der Firma Schneider aus Haigerloch. Ein Entlastungskanal wird verlegt. Zu einem späteren Zeitpunkt sind bachaufwärts noch Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen. Unter anderem soll eine Betonmauer erhöht werden. Das werde aber wohl erst in zwei Monaten der Fall sein. Zudem ist mobiler Objektschutz an vier privaten Häusern vorgesehen.

Die Herstellungskosten betragen nach Auskunft des Planungsbüros Wald und Corbe 830 000 Euro. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für den 31. August terminiert.