Dornhan Ausgrabung: Historische Stützmauer und Relikte gefunden

Den Graben begrenzt zum Rathaus hin eine Stützmauer. Die eigentliche Stadtmauer verlief vermutlich parallel dazu im Bereich der Westwand des Rathauses. Zwischen diesen beiden Mauern gab es einen schmalen Zwischenraum, eine sogenannte Berme. Das Befestigungssystem der Stadt Dornhan war demzufolge sehr differenziert ausgestaltet.

In dem etwa 15 Meter langen Teilstück der Stützmauer wurde zufällig ein Bereich erfasst, der offenbar im frühen 17. Jahrhundert eingestürzt war. Ob dies auf kriegerische Ereignisse, einen der urkundlich überlieferten Stadtbrände oder ein Erdbeben zurückzuführen ist, kann momentan noch nicht geklärt werden. Deutlich sichtbar ist hingegen, dass die Mauerbresche rasch und nur notdürftig geflickt worden ist.

Unter den Funden sind auch ältere, die ins späte Mittelalter weisen. Diesen Funden lassen sich noch keine Strukturen zuweisen. Die Arbeiten sind noch in vollem Gange, sodass hier noch mit Überraschungen zu rechnen ist. Die Ausgrabungen und Funde zeigen schon heute deutlich, dass in Dornhan – auch an anderer Stelle – noch Zeugnisse der mittelalterlichen Stadt im Boden ruhen. Das Landesdenkmalamt bietet am heutigen Donnerstag, 18. Oktober, um 16.30 Uhr am Rathaus eine archäologische Führung an.