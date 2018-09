Dornhan Ausgebüxt: Kühe attackieren Autofahrerin

Die VW-Fahrerin musste gegen 13.15 Uhr wegen der Tiere auf der Straße abbremsen und stehen bleiben. Statt dem Auto auszuweichen, kreisten die ausgebüxten Vierbeiner die 26-Jährige ein und verursachten insgesamt rund 2000 Euro Sachschaden am VW der Fahrerin.

Eine der Kühe ging sogar so weit, nach dem Auto auszuschlagen und hinterließ damit einen bleibenden Eindruck in der Karosserie des Fahrzeuges. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Besitzer der freiheitsliebenden Tiere schnell ausfindig machen. Dieser fing die Kühe wieder ein und trieb sie zurück in ihren Stall.