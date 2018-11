Dornhan Auftritt kann kommen

"Harmonien der Welt – eine musikalische Reise" wird das Thema des Konzerts am 8. Dezember im Lindensaal sein. Stücke aus verschiedenen Ländern wie "Russischer Walzer", Glenn-Miller-Medley, "Berliner Luft" und vieles mehr, werden gespielt. Nach der Probe wartete auf die Musiker ein gemeinsames Mittagessen in der "Schlossbrücke" in Lein­stetten.