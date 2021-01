Dornhan Auf und ab über Berg und Tal

Direkt nach der Brücke zeigt ein gelber Wegweiser in Richtung Waldrand. Dieser weist zur Burgruine Lichtenfels. Ein Abstecher dorthin lohnt sich. Die malerisch im Wald gelegene mittelalterliche Wehranlage gilt als Geheimtipp für Burgenfans.

Wer diesen Abstecher auslassen möchte, läuft geradeaus weiter und bekommt dabei einen tollen Ausblick auf das Glatttal in Richtung Bettenhausen. Wem die Steigung zu schaffen macht, der findet von Zeit zu Zeit ein Bänkle zum Ausruhen an Wegesrand.

Oben angekommen kann man den Blick in Richtung des idyllisch gelegenen Zitzmannsbrunnenbachtal schweifen lassen.

Von nun an geht es "nab", also bergabwärts. Nach wenigen Metern entlang der Straße zwischen Bettenhausen und Fürnsal folgt man dem Wegweiser in Richtung Bettenhausen. Der Kirchturm der kleinen Ortschaft im Glatttal ist schon von Weitem zu sehen.

In Bettenhausen angekommen, überquert man wieder die Brücke über die Glatt. Dann biegt man links ab und folgt der L 409 an der Glatt entlang in Richtung Leinstetten bis zum ursprünglichen Startpunkt beim Parkplatz.