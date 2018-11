Dornhan Auf den eigenen Körper hören

Was Frauen tun können, damit sie selbst bei Kräften bleiben und auch weiterhin für andere da sein können, dazu gab Susanne Riedel-Zeller Anregungen. Die Sozialarbeiterin aus Tübingen referierte zum Thema "Vergiss dich selber nicht". "Schön, dass die Stube voll ist", freute sich Vorsitzende Beate Rebholz, die in das Thema einführte.

Susanne Riedel-Zeller forderte die Besucherinnen zunächst auf, sich zu überlegen, was sie mit dem Thema verbinden. Gerade die angesprochene Generation sei vom christlichen Gebot der Nächstenliebe geprägt. Manchmal sei es erschreckend, wie selbstbezogen Menschen in allen Generationen seien. Ob es nicht schwierig sei, wenn man zu viel um sich selber kreise? "Das ist nicht das, was wir erstreben, denn die Gesellschaft wäre arm, wenn wir nur an uns selber denken würden", wusste die Referentin.

Viele Frauen seien durch die Mehrfachbelastung mit Kindern, Beruf, Haushalt und Eltern auf dem Weg "auszubrennen". Den Kindern, Partnern, Familien und der Gemeinde gebe man das Beste, was man habe. Es sei zwar wunderbar, ein funktionierendes Netzwerk zu haben, doch es sei schwierig, wenn man eben nur das habe.